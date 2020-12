Anticipazioni Daydreamer del 4 Dicembre 2020

Leggi su kronic

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Torna “– Le ali del sogno”, che è arrivato all’episodio numero 94 anche in Italia. Andrà in onda domenica, cosa ci aspetta? Can Yaman (Instagram)Dopo una settimana di attesa, torna finalmente “– Le ali del sogno” anche nel palinsesto italiano. La serie turca che ha conquistato tutto il mondo, fa nuovamente capolino su Canale 5 ad un settimana di distanza dall’ultimo episodio. E cosi, nella giornata di domenica 6, andrà in scena la puntata numero 94. Tutti incollati alla tv per seguire le vicende del bel Can Divit (interpretato da Can Yaman), protagonista della serie ma soprattutto attore che ha catturato il cuore di milioni di donne. Cosa succederà nella puntata 94 diche andrà in onda, come detto, domenica 6...