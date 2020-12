Amici 20, Lorella Cuccarini racconta come sta vivendo questa esperienza (Di venerdì 4 dicembre 2020) Amici 20 è entrato nel vivo e iniziano a esserci le prime confessioni da parte dei protagonisti del programma. Se è vero che al centro della trasmissione ci sono gli allievi del talent show più longevo della tv italiana, è altrettanto vero che quando c’è un nuovo professore, che sia di ballo o di canto, anch’egli diventa protagonista e si lascia andare a racconti e dichiarazioni in merito all’esperienza che sta vivendo. La showgirl romana, Lorella Cuccarini, è una della due nuove professoresse della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi e dopo alcuni mesi all’interno del programma ha voluto raccontare, in una intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, come sta vivendo questa nuova esperienza. La ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 4 dicembre 2020)20 è entrato nel vivo e iniziano a esserci le prime confessioni da parte dei protagonisti del programma. Se è vero che al centro della trasmissione ci sono gli allievi del talent show più longevo della tv italiana, è altrettanto vero che quando c’è un nuovo professore, che sia di ballo o di canto, anch’egli diventa protagonista e si lascia andare a racconti e dichiarazioni in merito all’che sta. La showgirl romana,, è una della due nuove professoresse della ventesima edizione didi Maria De Filippi e dopo alcuni mesi all’interno del programma ha volutore, in una intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’,stanuova. La ...

