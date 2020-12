America’s Cup 2021: Luna Rossa è Challenger of Record. Cosa significa e quali vantaggi comporta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cresce l’attesa in quel di Auckland (Nuova Zelanda) a meno di due settimane dall’inizio delle World Series, primo confronto diretto in gara tra i quattro AC75 che si contenderanno la 36ma edizione della Coppa America di vela. Dal 17 al 20 dicembre sarà possibile infatti vedere le prime regate ufficiali delle nuove imbarcazioni sul golfo di Hauraki per una vera e propria prova generale in vista della Prada Cup (15 gennaio-22 febbraio 2021) e della sfida finale dell’America’s Cup 2021 (6-21 marzo). A causa del Covid-19 sono state annullate tutte le altre tappe delle World Series, perciò c’è grande curiosità per vedere i primi scontri diretti tra i quattro team partecipanti. Ricordiamo che i campioni in carica di Emirates Team New Zealand sono già qualificati di diritto alla finale della manifestazione, mentre i tre ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cresce l’attesa in quel di Auckland (Nuova Zelanda) a meno di due settimane dall’inizio delle World Series, primo confronto diretto in gara tra i quattro AC75 che si contenderanno la 36ma edizione della Coppa America di vela. Dal 17 al 20 dicembre sarà possibile infatti vedere le prime regate ufficiali delle nuove imbarcazioni sul golfo di Hauraki per una vera e propria prova generale in vista della Prada Cup (15 gennaio-22 febbraio) e della sfida finale dell’Cup(6-21 marzo). A causa del Covid-19 sono state annullate tutte le altre tappe delle World Series, perciò c’è grande curiosità per vedere i primi scontri diretti tra i quattro team partecipanti. Ricordiamo che i campioni in carica di Emirates Team New Zealand sono giàficati di diritto alla finale della manifestazione, mentre i tre ...

