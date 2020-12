Via Lattea in 3D, una mappa da quasi due miliardi di stelle (Di giovedì 3 dicembre 2020) “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Sarebbe bello poter uscire dalla pandemia di Covid-19 come nell’ultimo verso dell’Inferno di Dante. Anche se il traguardo è ancora lontano, la frenata dei contagi e l’arrivo dei primi vaccini ci consentono almeno di immaginare quel campo di possibilità che si aprirà quando, finalmente, potremo stare vicini senza paura e senza limiti. Nel frattempo, non è mai troppo tardi per alzare gli occhi al cielo e accorgerci della volta celeste che ci contiene tutti, dall’inizio della storia della vita. Tanto più che da oggi c’è una nuova mappa – la più dettagliata di sempre – a guidarci alla scoperta della nostra galassia, quella Via Lattea che da sempre è testimone dei piccoli e grandi affanni degli esseri umani. La nuova mappa 3D ha un nome poco poetico - Early Data Release 3 (EDR3) – ma ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) “E quindi uscimmo a riveder le”. Sarebbe bello poter uscire dalla pandemia di Covid-19 come nell’ultimo verso dell’Inferno di Dante. Anche se il traguardo è ancora lontano, la frenata dei contagi e l’arrivo dei primi vaccini ci consentono almeno di immaginare quel campo di possibilità che si aprirà quando, finalmente, potremo stare vicini senza paura e senza limiti. Nel frattempo, non è mai troppo tardi per alzare gli occhi al cielo e accorgerci della volta celeste che ci contiene tutti, dall’inizio della storia della vita. Tanto più che da oggi c’è una nuova– la più dettagliata di sempre – a guidarci alla scoperta della nostra galassia, quella Viache da sempre è testimone dei piccoli e grandi affanni degli esseri umani. La nuova3D ha un nome poco poetico - Early Data Release 3 (EDR3) – ma ...

