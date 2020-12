Tornano battelli sul Tevere | ma servono 300 mln da Unione Europea

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – Circa 60 chilometri navigabili. Da Fiumicino a Castel Giubileo, passando per il centro di Roma. Ilpresto potrebbe tornare ad essere solcato da imbarcazioni per il trasporto di romani e turisti. O almeno e’ quello che sperano, e su cui lavorano, il Campidoglio e la Citta’ Metropolitana di Roma che questa mattina, da Palazzo Valentini, hanno presentato il progetto, per bocca della sindaca Virginia Raggi, di Teresa Zotta, vice sindaco della Citta’ metropolitana, e di Roberto Traversi, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti. Il progetto prevede l’utilizzo di imbarcazioni elettriche o ibride e costera’ circa 300 milioni, fondi che i proponenti sperano possano arrivare dall’Europa nell’ambito del Recovery plan. Ma non sara’ una novita’ assoluta. Era il 2003 quando l’allora sindaco Walter Veltroni inauguro’ un servizio molto simile con sei attracchi ...