Smetto quando voglio: esce il cofanetto (Di giovedì 3 dicembre 2020) Smetto quando voglio: tutta la saga di Sydney Sibilia in un cofanetto. L’home video include i tre film, contenuti extra e una card da collezione ‘Smetto quando voglio‘ (2014), ‘Smetto quando voglio – Masterclass‘ (2017) e ‘Smetto quando voglio – Ad honorem‘ (2017). L’esilarante e indimenticabile trilogia diretta da Sydney Sibilia è disponibile in edizione home video,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020): tutta la saga di Sydney Sibilia in un. L’home video include i tre film, contenuti extra e una card da collezione ‘‘ (2014), ‘– Masterclass‘ (2017) e ‘– Ad honorem‘ (2017). L’esilarante e indimenticabile trilogia diretta da Sydney Sibilia è disponibile in edizione home video,… L'articolo Corriere Nazionale.

BlobVideoludico : Smetto quando voglio mi ha neanche guardato il cellulare quando c’è il temporale. - Daffodi37351887 : RT @CrupiLoredana: In Italia non è stata ancora trasmessa, ma quando sono giù e ripenso a questo set... non smetto di ridere ?? @Florian5418… - soar24642284 : Ho iscritto un sito di cambiamento il lavoro quando è ottobre ?? Penso smetto la socia ... - _miriamsmy : okay ho scritto tutto ciò malissimo. non riesco ad esprimermi bene quando si tratta di loro, provo un qualcosa di i… - valentyne___ : Non smetto di piangere da quando è uscito sia il post che il tweet?? -