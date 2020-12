Scarlett Johansson chiede all’Egitto di liberare Patrick Zaki | “Vittima di torture”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) . La star di Hollywood scende in prima linea e in un videopubblicamente al governo egiziano la scarcerazione dello studente dell’università di Bologna, imprigionato al Cairo dallo scorso febbraio, e degli altri tre attivisti dell’organizzazione Eipr, Abdel Razek Gasser, Karim Ennarah e Mohamed Basheer.si espone pubblicamente eal governo egiziano la scarcerazione die di altri tre attivisti imprigionati nella carceri della nazione africana. Lo ha fatto con un video che ha fatto rapidamente il giro del mondo: la star di Hollywood ha lanciato un appello affinché lo studente dell’università di Bologna sia liberato insieme a Abdel Razek Gasser, Karim Ennarah, Mohamed Basheer dell’organizzazione Eipr. Il video di...

L’attrice statunitense Scarlett Johansson ha pubblicato un video su Youtube in cui chiede la “scarcerazione immediata” di quattro appartenenti all’ong egiziana per la difesa dei diritti civili “Eipr” ...Dalla rete gli italiani propongono a gran voce Scarlett Johansson come ministro degli esteri al posto di Luigi Di Maio ...