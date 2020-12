Roma, record europeo. Quattro vittorie nelle prime cinque gare: Fonseca nella storia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma - La Roma blinda il primo posto nel girone di Europa League battendo 3 a 1 lo Young Boys. Ottima prestazione dei giallorossi di Paulo Fonseca che entra ufficialmente nella storia del club con un ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 4 dicembre 2020)- Lablinda il primo posto nel girone di Europa League battendo 3 a 1 lo Young Boys. Ottima prestazione dei giallorossi di Pauloche entra ufficialmentedel club con un ...

La Roma mai nella sua storia aveva vinto 4 delle prime 5 partite di una fase a gironi di una competizione europea. Con la vittoria di questa sera per 3-1 contro lo Young Boys, la Roma di Paulo Fonseca ...

Roma-Young Boys è la penultima giornata del gruppo A di Europa League. I giallorossi hanno bisogno di un punto per chiudere la pratica ...

