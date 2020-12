Progetti di cultura | arte e ambiente per minori | Tartaglione Terra di Idee | “Comune di Marcianise non perda finanziamenti”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha pubblicato il 1 dicembre scorso l’Avviso “EDUCARE IN COMUNE” che mira a contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi, in un momento in cui l’emergenza sanitaria da COVID19 ha acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socio economici. I comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, potranno pcipare singolarmente o in forma associata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le proposte progettuali, promosse dai Comuni, dovranno valorizzare lo sviluppo delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti. Tre le aree tematiche oggetto di finanziamento: Famiglia come risorsa; Relazione e inclusione;e ...