Nina Moric, diventa cuoca per un ospite speciale. E’ un ritorno inatteso (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nina Moric, ex di Corona diventa cuoca e prepara una cenetta romantica per un ospite d’eccezione. Chi avrà occupato il posto a tavola? L’avevamo lasciata fare l’artista, ora Nina Moric cambia volto per una persona che definisce “mio per l’eternità”. LEGGI QUI>>> Nina Moric rivuole a casa Il figlio: Ma ora è più importante la pittura Di chi stiamo parlando? Forse del suo nuovo baby fidanzato, Marco Iacono? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Moric (@Nina Moric) Con il 22enne, la musa di Enrique Iglesias ha una relazione da un paio di mesi. Un rapporto in cui ha messo bocca ... Leggi su kronic (Di giovedì 3 dicembre 2020), ex di Coronae prepara una cenetta romantica per und’eccezione. Chi avrà occupato il posto a tavola? L’avevamo lasciata fare l’artista, oracambia volto per una persona che definisce “mio per l’eternità”. LEGGI QUI>>>rivuole a casa Il figlio: Ma ora è più importante la pittura Di chi stiamo parlando? Forse del suo nuovo baby fidanzato, Marco Iacono? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Con il 22enne, la musa di Enrique Iglesias ha una relazione da un paio di mesi. Un rapporto in cui ha messo bocca ...

domusperusia : RT @LaStampa: Per una riduzione di pena l’imprenditore potrebbe offrire un risarcimento. Si parla di 5 milioni di euro, ma per un accordo c… - U4x4Abot : RT @LaStampa: Per una riduzione di pena l’imprenditore potrebbe offrire un risarcimento. Si parla di 5 milioni di euro, ma per un accordo c… - LaStampa : Per una riduzione di pena l’imprenditore potrebbe offrire un risarcimento. Si parla di 5 milioni di euro, ma per un… - infoitcultura : Nina Moric rivuole a casa Il figlio: Ma ora è più importante la pittura - ___BytheWay_ : A proposito dei prossimi ingressi al #gfvip pubblicati da Chi: ma non potevano mandarci una Pamela Prati qualunque?… -