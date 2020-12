Napoli, Giuntoli: 'Rinnovo Gattuso ad un passo' (Di giovedì 3 dicembre 2020) ALKMAAR (OLANDA) - "Il Rinnovo di Gattuso? So che si stanno scambiando le carte gli avvocati, siamo d'accordo. Non ci saranno problemi" . Lo ha detto il ds azzurro Cristiano Giuntoli intervistato da ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 3 dicembre 2020) ALKMAAR (OLANDA) - "Ildi? So che si stanno scambiando le carte gli avvocati, siamo d'accordo. Non ci saranno problemi" . Lo ha detto il ds azzurro Cristianointervistato da ...

serieAnews_com : ???Il #Napoli e #Gattuso avanti insieme: accordo trovato, gli avvocati studiano i contratti - sportli26181512 : Rinnovo Gattuso-Napoli, Guntoli: 'Accordo trovato. Ora carte in mano ai legali': Il ds del Napoli ai microfoni di S… - sportli26181512 : #Napoli, Giuntoli: 'Rinnovo Gattuso ad un passo': Le parole del dirigente azzurro: 'So che si stanno scambiando le… - titty_napoli : RT @SimoneGuadagnoo: #Napoli, #Giuntoli: “Rinnovo #Gattuso? So che gli avvocati si stanno scambiando le carte. Noi siamo d'accordo. In sett… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: #Napoli, #Giuntoli: “Rinnovo #Gattuso? So che gli avvocati si stanno scambiando le carte. Noi siamo d'accordo. In sett… -