Montecitorio, la protesta di Lega e Fdi contro Conte: “Misure presentate in tv invece che in Parlamento, vergogna”. Tensione in Aula (Di venerdì 4 dicembre 2020) protesta delle opposizioni nell’Aula di Montecitorio dopo la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. In particolare i deputati di Lega e di Fratelli d’Italia si sono alzati dai loro posti, urlando parole come “vergogna e dimissioni”, “per la conferenza stampa di Conte che invece del Parlamento decide di presentare le misure in tv”. I deputati hanno anche occupato i banchi del governo, arrivando a qualche Tensione con i colleghi della maggioranza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020)delle opposizioni nell’didopo la conferenza stampa del premier Giuseppe. In particolare i deputati die di Fratelli d’Italia si sono alzati dai loro posti, urlando parole come “vergogna e dimissioni”, “per la conferenza stampa dichedeldecide di presentare le misure in tv”. I deputati hanno anche occupato i banchi del governo, arrivando a qualchecon i colleghi della maggioranza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

patriziaprestip : La destra che, per protesta, a @Montecitorio dà un grande esempio di rispetto delle regole che gli italiani tutti d… - fattoquotidiano : Montecitorio, la protesta di Lega e Fdi contro Conte: “Misure presentate in tv invece che in Parlamento, vergogna”.… - marcoranieri72 : RT @ManfrediPotenti: Live da Piazza #Montecitorio, tutti i deputati del #CentroDestra a fianco di @matteosalvinimi, @GiorgiaMeloni e @Anton… - millywo : RT @ManfrediPotenti: ?? In diretta da Piazza Montecitorio, tutti i deputati del Centro-Destra uniti a fianco di Matteo Salvini, Giorgia Melo… - F7Federica : RT @EmilioCarelli: Nonostante i quasi 1000 morti per #COVID di oggi i deputati del centro destra hanno inscenato un’irresponabile manifesta… -

Ultime Notizie dalla rete : Montecitorio protesta Montecitorio, la protesta di Lega e Fdi contro Conte: “Misure presentate in tv invece che in… Il Fatto Quotidiano Conte torna in diretta, il centrodestra: "Siamo in dittatura sanitaria?"

Ritorna lo show del premier Giuseppe Conte, che questa sera ha tenuto una conferenza stampa in diretta tv e streaming per illustrare agli italiani quello che ormai è stato soprannominato come "Dpcm di ...

Conte parla in tv e il centrodestra occupa l’Aula di Montecitorio. Il DPCM in pillole

La protesta nasce dal fatto che era stato chiesto al presidente del consiglio di illustrare prima in Parlamento le misure e non in diretta tv.

Ritorna lo show del premier Giuseppe Conte, che questa sera ha tenuto una conferenza stampa in diretta tv e streaming per illustrare agli italiani quello che ormai è stato soprannominato come "Dpcm di ...La protesta nasce dal fatto che era stato chiesto al presidente del consiglio di illustrare prima in Parlamento le misure e non in diretta tv.