Milan | quella di stasera è la prima vittoria europea recuperando uno svantaggio di due reti

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilha rimontato il Celtic per 4-2 e per lavolta ha vinto un match dopo essere andato sotto di duein una competizione, considerando Europa League e Champions League. Dopo l’inizio shock degli scozzesi con i gol di Rogic ed Edouard, i rossoneri hanno risposto con Calhanoglu, Castillejo, Hauge e Diaz. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il 4 a 2 del Milan, prima volta in Europa che riesce a ribaltare un doppio svantaggio, è firmato da Calhanoglu, Castillejo, Hauge e Diaz. L’unico a non andare a segno degli attaccanti è stato Ante Reb ...Ci troviamo a Saronno per incontrare un personaggio noto nel Mondo Milan, Alberta Prandina Presidente del famoso Milan Club Femminile Saronno; Ricordiamo che la fondazione del Club risale addirittura ...