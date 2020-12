Le Iene: il “sequestro” del cestista Marco Belinelli (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le Iene: vittima dello scherzo di questa settimana il cestista Marco Belinelli che per l’occasione è stato “sequestrato” Lo scherzo di oggi de Le Iene ha visto protagonista il cestista italiano del’NBA Marco Belinelli. Complice la moglie del noto campione, lo scherzo è stato organizzato al loro rientro in Italia dall’America. Belinelli, infatti, è solito allenarsi nella palestra di Ozzano ed è proprio qui che è avvenuto il misfatto. Con un gruppo di attori Le Iene hanno così organizzato un sequestro di persona, riuscito grazie a quella che si sarebbe rivelata una soffiata sulla presenza del noto campione nella palestra del piccolo comune. In un primo momento, un gruppo di quattro uomini armati hanno fatto salire ... Leggi su zon (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le: vittima dello scherzo di questa settimana ilche per l’occasione è stato “sequestrato” Lo scherzo di oggi de Leha visto protagonista ilitaliano del’NBA. Complice la moglie del noto campione, lo scherzo è stato organizzato al loro rientro in Italia dall’America., infatti, è solito allenarsi nella palestra di Ozzano ed è proprio qui che è avvenuto il misfatto. Con un gruppo di attori Lehanno così organizzato un sequestro di persona, riuscito grazie a quella che si sarebbe rivelata una soffiata sulla presenza del noto campione nella palestra del piccolo comune. In un primo momento, un gruppo di quattro uomini armati hanno fatto salire ...

LegaSalvini : ++ LE IENE, RAPIMENTO DI SILVIA ROMANO: 'TROVATA DUE VOLTE MA NON LIBERATA. LO STOP ALLE RICERCHE VOLUTO DALL'ITALI… - ritacuzzotti : RT @LegaSalvini: ++ LE IENE, RAPIMENTO DI SILVIA ROMANO: 'TROVATA DUE VOLTE MA NON LIBERATA. LO STOP ALLE RICERCHE VOLUTO DALL'ITALIA?'. TU… - adrianopescaro1 : RT @Noiconsalvini: ++ LE IENE, RAPIMENTO DI SILVIA ROMANO: 'TROVATA DUE VOLTE MA NON LIBERATA. LO STOP ALLE RICERCHE VOLUTO DALL'ITALIA?'.… - avatar1dory : RT @LegaSalvini: ++ LE IENE, RAPIMENTO DI SILVIA ROMANO: 'TROVATA DUE VOLTE MA NON LIBERATA. LO STOP ALLE RICERCHE VOLUTO DALL'ITALIA?'. TU… - iolanda_pitti : RT @LegaSalvini: ++ LE IENE, RAPIMENTO DI SILVIA ROMANO: 'TROVATA DUE VOLTE MA NON LIBERATA. LO STOP ALLE RICERCHE VOLUTO DALL'ITALIA?'. TU… -