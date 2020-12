Lampard: «Giroud? Prestazione incredibile» – VIDEO (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il tecnico del Chelsea ha celebrato la straordinaria Prestazione di Olivier Giroud nella vittoria per 4-0 del Chelsea sul campo del Siviglia Il tecnico del Chelsea ha celebrato la straordinaria Prestazione di Olivier Giroud nella vittoria per 4-0 del Chelsea sul campo del Siviglia. L’attaccante francese ha realizzato un poker, diventando anche il secondo giocatore della storia della Champions League a segnare quattro gol in trasferta in casa di una squadra spagnola dopo Josip Ilicic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il tecnico del Chelsea ha celebrato la straordinariadi Oliviernella vittoria per 4-0 del Chelsea sul campo del Siviglia Il tecnico del Chelsea ha celebrato la straordinariadi Oliviernella vittoria per 4-0 del Chelsea sul campo del Siviglia. L’attaccante francese ha realizzato un poker, diventando anche il secondo giocatore della storia della Champions League a segnare quattro gol in trasferta in casa di una squadra spagnola dopo Josip Ilicic. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Lampard Giroud Lampard: «Giroud? Prestazione incredibile» - VIDEO Calcio News 24 Lampard hails Giroud after four goals against Sevilla

Chelsea head coach Frank Lampard has praised Olivier Giroud after he scored four goals in their Champions League win in Sevilla. - Sky Sport HD ...

La notte da sogno di Olivier Giroud: nella storia della Champions da panchinaro di lusso

Olivier Giroud è entrato nella storia della Champions League. Con i quattro gol messi a segno contro il Siviglia nella notte in cui il Chelsea è riuscito a vincere in casa degli spagnoli per 4-0, l’at ...

