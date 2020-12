Juventus, Rabiot punta il Torino: «Una vittoria per rilanciarci» (Di giovedì 3 dicembre 2020) C’è il derby contro il Torino sabato per la Juventus. Le parole di Adrien Rabiot in vista del match contro i granata La Juventus attesa dal derby contro il Torino sabato dopo la larga vittoria ieri in Champions League contro la Dinamo Kiev. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Adrien Rabiot. «Penso che sarà una partita difficile, una partita complessa. Giustamente in un momento complicato per loro, vincere significherebbe rilanciarsi. Per noi sarebbe importante ottenere un altro successo dopo la bella prova in Champions». LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JuventusNEWS24.COM Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) C’è il derby contro ilsabato per la. Le parole di Adrienin vista del match contro i granata Laattesa dal derby contro ilsabato dopo la largaieri in Champions League contro la Dinamo Kiev. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Adrien. «Penso che sarà una partita difficile, una partita complessa. Giustamente in un momento complicato per loro, vincere significherebbe rilanciarsi. Per noi sarebbe importante ottenere un altro successo dopo la bella prova in Champions». LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS24.COM Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : La #Juventus, in questa prima parte di stagione, è andata a segno con sei giocatori tra campionato e Champions Leag… - Filo2385Filippo : RT @DiMarzio: #Rabiot ha le idee chiare in vista di #JuveTorino - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Rabiot ha le idee chiare in vista di #JuveTorino - DiMarzio : #Rabiot ha le idee chiare in vista di #JuveTorino - junews24com : Rabiot sfida il Torino: «Vinciamo il derby a tutti i costi» - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Rabiot Juventus: da partente a campione, la parabola di Rabiot Virgilio Sport Dove vedere Juventus-Torino in tv e streaming

Juventus e Torino si sfidano nel Derby della Mole per la 10ª giornata di Serie A: qui tutte le info sulla partita, sulle formazioni e su dove vederla.

Probabili formazioni Serie A: 10ª giornata

Lazio Probabili formazioni Juventus-Torino Probabili formazioni Inter-Bologna Probabili formazioni Verona-Cagliari Probabili formazioni Parma-Benevento Probabili formazioni Roma-Sassuol ...

Juventus e Torino si sfidano nel Derby della Mole per la 10ª giornata di Serie A: qui tutte le info sulla partita, sulle formazioni e su dove vederla.Lazio Probabili formazioni Juventus-Torino Probabili formazioni Inter-Bologna Probabili formazioni Verona-Cagliari Probabili formazioni Parma-Benevento Probabili formazioni Roma-Sassuol ...