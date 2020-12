“Ibernazione” degli astronauti: una realtà Made in Italy. Il ricercatore Cerri: “Così esploreremo il Sistema solare” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Scene come questa tratta dal film "Passengers" del 2016, con Jennifer Lawrence e Chris Pratt potrebbero presto diventare realtà. L'ibernazione o, meglio, il torpore letargico degli astronauti è un'opzione scientifica per affrontare lunghi viaggi nel Cosmo alla quale si sta effettivamente lavorando e uno degli scienziati impegnati nella ricerca su questa nuova frontiera della scienza è l'italiano Matteo Cerri, chirurgo piacentino di 47 anni, docente universitario, scrittore e ricercatore in Fisiologia all'università di Bologna nonché consulente di Esa (Agenzia spaziale europea) e Asi (Agenzia spaziale italiana)."Ci siamo interessati a questa specie di 'stand by', di animazione sospesa che è il letargo - ha spiegato ad askanews - che consente a tanti mammiferi di restare per molti mesi, ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Scene come questa tratta dal film "Passengers" del 2016, con Jennifer Lawrence e Chris Pratt potrebbero presto diventare. L'ibernazione o, meglio, il torpore letargicoè un'opzione scientifica per affrontare lunghi viaggi nel Cosmo alla quale si sta effettivamente lavorando e unoscienziati impegnati nella ricerca su questa nuova frontiera della scienza è l'italiano Matteo, chirurgo piacentino di 47 anni, docente universitario, scrittore ein Fisiologia all'università di Bologna nonché consulente di Esa (Agenzia spaziale europea) e Asi (Agenzia spaziale italiana)."Ci siamo interessati a questa specie di 'stand by', di animazione sospesa che è il letargo - ha spiegato ad askanews - che consente a tanti mammiferi di restare per molti mesi, ...

