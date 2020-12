GP Sakhir, Bottas: "Se George mi batte? Non lo so, ma cercherò di evitarlo" (Di giovedì 3 dicembre 2020) Avere George Russell al fianco sarà una situazione scomoda, semplicemente perché ha tutto da parte. Ma è anche una bella opportunità per dimostrare di meritarsi quel sedile, per far capire che George, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 3 dicembre 2020) AvereRussell al fianco sarà una situazione scomoda, semplicemente perché ha tutto da parte. Ma è anche una bella opportunità per dimostrare di meritarsi quel sedile, per far capire che, ...

