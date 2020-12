Gli attori attraversano Modena recitando le ‘Favole al citofono’ di Gianni Rodari (Di giovedì 3 dicembre 2020) MODENA – Il teatro è chiuso al pubblico? Può trovare comunque il modo di “creare relazioni, senza cercare scorciatoie, senza per forza rifugiarsi in uno schermo”. Lo si segnala a Modena, dove arriva la ‘Zona Turchina‘ con le ‘Favole al citofono’ di Gianni Rodari, a domicilio. Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) MODENA – Il teatro è chiuso al pubblico? Può trovare comunque il modo di “creare relazioni, senza cercare scorciatoie, senza per forza rifugiarsi in uno schermo”. Lo si segnala a Modena, dove arriva la ‘Zona Turchina‘ con le ‘Favole al citofono’ di Gianni Rodari, a domicilio.

Ultime Notizie dalla rete : Gli attori Spazio Kor di Asti invita gli attori a raccontare il loro “oltre” La Stampa George Clooney: «I nostri gemelli usano l'italiano contro di noi». Il segreto imbarazzante svelato al Kimmel Show

Baby Clooney VS papà George. Il bell’attore ha svelato al Jimmy Kimmel Show che i due gemelli di tre anni, Ella e Alexander, avuti dalla moglie Amal Alamuddin, parlano un ...

Il Signore degli Anelli: Annunciati un mucchio di nuovi attori per la serie

Il cast in costruzione della serie basata sui romanzi Il Signore degli Anelli da quest’oggi conterà 20 nuovi attori. Ad annunciare i nuovi ingressi è stato lo stesso Amazon Studios con un comunicato u ...

