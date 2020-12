Dal paracadute per le banche all’accesso ai prestiti | cosa cambia davvero con la riforma del Mes

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Da qualsiasi parte lo si prenda, in Italia il Mes accende costantemente gli animi dei politici. L’ultima scintilla del capitolo salva-Stati che ha provocato discussioni tra parlamentari è stata la sua: il 30 novembre l’Eurogruppo ha dato il via libera ad alcune misure che riguardano il Meccanismo europeo di stabilità. Per farlo ha avuto bisogno dell’ok dei ministri dell’Economia di tutti i Paesi e, tra questi, c’era l’italiano Roberto Gualtieri. Il 9 dicembre il Parlamento italiano è pronto a votare quale sarà la posizione del governo al tavolo europeo con gli altri Stati. Ma quali sono i punti critici? Gli schieramenti Pur avendo specificato che «dire sì alladistinta dalla scelta di usare o meno il Mes sanitario», dalle opposizioni si sono levate grida di tradimento. «In questo modo si ipoteca il futuro ...