Covid: il ciclismo piange Aldo Moser. Il ricordo del nipote Ignazio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lutto nel mondo del ciclismo italiano. Si è spento all’età di 86 anni Aldo Moser, capostipite di una lunga dinastia di ciclisti. Moser è deceduto in ospedale a seguito di complicazioni causate dal Covid-19. Aldo Moser, fratello di Francesco ma anche di Enzo e Diego e zio di Moreno, era originario di Palù di Giovo località del Trentino dove nacque il 7 febbraio del 1934. Chi era Aldo Moser Dal 1954 al 1974 fu un ciclista professionista, partecipò sedici volte al Giro d’Italia e in quattro edizioni indossò la maglia azzurra ai Mondiali, la prima nel 1955 a Frascati e l’ultima nel 1971 a Mendrisio. Gareggiò sia con Fausto Coppi che con il fratello ‘Checco’. Nel 1991 venne premiato con il ‘Premio ciclismo Vita Mia’. Il ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lutto nel mondo delitaliano. Si è spento all’età di 86 anni, capostipite di una lunga dinastia di ciclisti.è deceduto in ospedale a seguito di complicazioni causate dal-19., fratello di Francesco ma anche di Enzo e Diego e zio di Moreno, era originario di Palù di Giovo località del Trentino dove nacque il 7 febbraio del 1934. Chi eraDal 1954 al 1974 fu un ciclista professionista, partecipò sedici volte al Giro d’Italia e in quattro edizioni indossò la maglia azzurra ai Mondiali, la prima nel 1955 a Frascati e l’ultima nel 1971 a Mendrisio. Gareggiò sia con Fausto Coppi che con il fratello ‘Checco’. Nel 1991 venne premiato con il ‘PremioVita Mia’. Il ...

