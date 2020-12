Coronavirus | 993 morti in 24 ore | in Sicilia 1 294 casi in più Altre 12 vittime in Calabria

(Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ pesante oggi, specie sul numero di, il dato sull' epidemia da Covid-19 in Italia : i nuovisono 23.225, contro i 20.709 di ieri, lesono 993 contro i 684 di ieri, per un totale...

ROMA (ITALPRESS) – Continuano a crescere i casi di coronavirus in Italia. Sono infatti 23.225 i nuovi positivi, in aumento rispetto ai 20.709 ...La distribuzione e la somministrazione delle prime dosi di vaccino anti-Covid, in Italia, potrebbero subire un clamoroso ritardo. Il problema, in questo senso, non è tanto il trasporto e ...