Avvocato generale | “Corte Ue rigetti ricorso Ungheria su stato di diritto”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Michal Bobek, avvocato generale, interpreta la causa sollevata dall'Ungheria sul tema della violazione dello Stato di diritto, che potrebbe portare alla sospensione del diritto di voto del Paese nel Consiglio dell'Unione europea. L'Ungheria ha presentato ricorso sul voto di censura del Parlamento europeo. Il Primo ministro Viktor Orban ha sollevato una causa in quanto ritiene illegittime

ansaeuropa : Per l'avvocato generale, la @EUCourtPress dovrebbe respingere il ricorso dell'#Ungheria contro la risoluzione del… -

Michael Bobek, avvocato generale, si è espresso in merito al ricorso presentato dall'Ungheria sul voto di censura del Parlamento europeo.BRUXELLES - Per l'avvocato generale, la Corte Ue dovrebbe respingere il ricorso dell'Ungheria contro la risoluzione del Parlamento europeo sull'avvio di una procedura ai sensi dell'articolo 7, per l'e ...