5 Centrotavola Natalizi Last Minute | Strepitosi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Gli ospiti stanno per arrivare e ancora non avete decorato la vostra tavola di Natale? Ecco qualche idea, super veloce da realizzare, per creare dei semplicissimi e bellissimi. I vostri ospiti rimarranno molto sorpresi. 1.Riciclando i sacchetti di carta Utilizzando dei sacchetti di carta da decorare con della vernice acrilica, potete ricreare dei finti pacchetti regalo da posizionare al centro della vostra tavola. All’interno di ogni sacchetto, potete mettere dei rami di abete e dei ramoscelli sottili. Il tutto può essere arricchito con delle piccole stelline di polistirolo. Fonte immagine 2.Un tocco di verde e di rosso Un’idea davvero originale per creare un centro tavola per questo Natale, prevede di versare dentro alcuni vasi di vetro trasparenti di forma cilindrica un po’ di acqua e mettere al loro interno dei rami con delle ...