Traffico illecito di rifiuti tossici, fermate 23 persone (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gli agenti del nucleo operativo di Roma e del gruppo forestale hanno emesso otto arresti, 11 obblighi di presentazione giudiziaria e 4 misure di divieto di esercitare attività d’impresa per 4 mesi nei confronti di 23 persone. Essi sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati contro l’ambiente, autoriciclaggio, spaccio, Traffico illecito di rifiuti, ricettazione e furto di beni sottoposti a sequestro. rifiuti tossici Le indagini sono iniziate ad ottobre 2018 e terminate nel giugno 2019, gli agenti oltre 120 uomini impegnati in diverse province di Roma e Napoli hanno scoperto un vasto Traffico di materie tossiche e pericolose. Esisteva un Traffico illecito di batterie ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gli agenti del nucleo operativo di Roma e del gruppo forestale hanno emesso otto arresti, 11 obblighi di presentazione giudiziaria e 4 misure di divieto di esercitare attività d’impresa per 4 mesi nei confronti di 23. Essi sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati contro l’ambiente, autoriciclaggio, spaccio,di, ricettazione e furto di beni sottoposti a sequestro.Le indagini sono iniziate ad ottobre 2018 e terminate nel giugno 2019, gli agenti oltre 120 uomini impegnati in diverse province di Roma e Napoli hanno scoperto un vastodi materie tossiche e pericolose. Esisteva undi batterie ...

poliziadistato : Traffico illecito rifiuti #poliziadistato @_Carabinieri_ e @PLRomaCapitale stanno eseguendo 23 misure cautelari pe… - massidanu : RT @PLRomaCapitale: E' in corso l'operazione di #PoliziaRomaCapitale @_Carabinieri_ @poliziadistato e della Città Metropolitana, per esegu… - CronacheCittadi : New post: Traffico illecito di rifiuti tra Roma e Napoli. 23 misure cautelari in esecuzione a cura di un pool inter… - QuotidianPost : Traffico illecito di rifiuti tossici, fermate 23 persone - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: E' in corso l'operazione di #PoliziaRomaCapitale @_Carabinieri_ @poliziadistato e della Città Metropolitana, per esegu… -