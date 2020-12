Roma, a pranzo un bicchiere di troppo e volano pugni: arrestati 2 cinesi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Due arresti in Via Casilina per aver picchiato un loro connazionale: la Polizia di Stato arresta due cinesi di 45 e 48 anni per lesioni personali aggravate. Tutti e tre stavano mangiando insieme in un ristorante sulla Casilina. A scatenare l’ira dei due cittadini cinesi, S.T.C., 45 anni e L.J. 48 anni, probabilmente lo stato di ebbrezza alcolica che li ha indotti ad aggredire un loro connazionale. La vittima è un 31enne, anche lui originario della Cina, che ha riportato diverse ferite. Il pronto soccorso fortunatamente le ha giudicate guaribili, con una prognosi di 30 giorni. Leggi anche: Roma, traffico illecito di rifiuti: l’operazione congiunta all’alba, 23 arresti Ad allertare i poliziotti della Sezione Volanti, fermati durante l’ordinario servizio di prevenzione e repressione dei reati, sono stati alcuni cittadini. I due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Due arresti in Via Casilina per aver picchiato un loro connazionale: la Polizia di Stato arresta duedi 45 e 48 anni per lesioni personali aggravate. Tutti e tre stavano mangiando insieme in un ristorante sulla Casilina. A scatenare l’ira dei due cittadini, S.T.C., 45 anni e L.J. 48 anni, probabilmente lo stato di ebbrezza alcolica che li ha indotti ad aggredire un loro connazionale. La vittima è un 31enne, anche lui originario della Cina, che ha riportato diverse ferite. Il pronto soccorso fortunatamente le ha giudicate guaribili, con una prognosi di 30 giorni. Leggi anche:, traffico illecito di rifiuti: l’operazione congiunta all’alba, 23 arresti Ad allertare i poliziotti della Sezione Volanti, fermati durante l’ordinario servizio di prevenzione e repressione dei reati, sono stati alcuni cittadini. I due ...

Ubriachi, e senza un valido motivo, hanno aggredito un 31enne, loro amico, mentre erano insieme a pranzo in un ristorante sulla ...

