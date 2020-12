Maradona Jr: “La 10? Va ritirata in tutti i club in cui ha giocato, anche al Barcellona” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Diego Armando Maradona Jr, figlio del Pibe de Oro, nell’intervista rilasciata a Marca, ha lanciato una proposta per omaggiare il papà scomparso una settimana fa nella sua casa in Argentina. Queste le parole del figlio al quotidiano spagnolo: “tutti i club i cui ha giocato papà dovrebbero ritirare la maglietta numero 10, compreso il Barcellona. Non ho nessun dubbio a riguardo.” Foto: Maradona Jr Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Diego ArmandoJr, figlio del Pibe de Oro, nell’intervista rilasciata a Marca, ha lanciato una proposta per omaggiare il papà scomparso una settimana fa nella sua casa in Argentina. Queste le parole del figlio al quotidiano spagnolo: “i cui hapapà dovrebbero ritirare la maglietta numero 10, compreso il Barcellona. Non ho nessun dubbio a riguardo.” Foto:Jr Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

