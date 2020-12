Il futuro non s’ha da prevedere; tocca consentirlo! (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Il compito non è prevedere il futuro ma di consentirlo”, ridice la Lagarde dopo averlo detto De Saint-Exupéry; poi ci metti il carico da undici con il dettame della NPL: “Ognuno fa il meglio che può con le risorse che ha a disposizione”. Bene, di questi tempi grami, andiamo a vedere le carte. La Francia si schiera contro il “Black Friday”. Si, quel “venerdì nero” degli acquisti scontati che negli Stati Uniti segue il giorno del Ringraziamento e da’ il via allo shopping natalizio. A fare il primo passo, per limitare questo fenomeno del marketing dilagato anche in Europa, sono i deputati della commissione per lo Sviluppo sostenibile dell’Assemblea nazionale francese che hanno approvato un emendamento per introdurre il divieto delle campagne promozionali, legate al “Black Friday”, stoppando magari Amazon e soci. Signori, la pandemia da Covid-19 ha avuto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Il compito non èilma di consentirlo”, ridice la Lagarde dopo averlo detto De Saint-Exupéry; poi ci metti il carico da undici con il dettame della NPL: “Ognuno fa il meglio che può con le risorse che ha a disposizione”. Bene, di questi tempi grami, andiamo a vedere le carte. La Francia si schiera contro il “Black Friday”. Si, quel “venerdì nero” degli acquisti scontati che negli Stati Uniti segue il giorno del Ringraziamento e da’ il via allo shopping natalizio. A fare il primo passo, per limitare questo fenomeno del marketing dilagato anche in Europa, sono i deputati della commissione per lo Sviluppo sostenibile dell’Assemblea nazionale francese che hanno approvato un emendamento per introdurre il divieto delle campagne promozionali, legate al “Black Friday”, stoppando magari Amazon e soci. Signori, la pandemia da Covid-19 ha avuto ...

