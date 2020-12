Il Collegio 5, nuova doppia espulsione. Colpi di scena e sorprese per gli studenti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dicembre 2020 " Al Collegio 5 Colpi di scena inaspettati, il duello tra Andreini e Di Piero per il primo della classe finisce con una doppia espulsione. La sesta puntata d el docu-reality di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dicembre 2020 " Aldiinaspettati, il duello tra Andreini e Di Piero per il primo della classe finisce con una. La sesta puntata d el docu-reality di ...

taigasring : oddio ma è uscita la nuova puntata del Collegio ieri, l'avevo dimenticato........... tempo di recuperare la puntata su raiplay - moonshadow_369 : IL COLLEGIO NEXT è la nuova frontiera del sum up pre-puntata. Geni assoluti. #ilcollegio - CartaIlariaa : @sofiasutaa Cerio nuova presidente del collegio - martimajd : RT @SonoMagoMerlino: Ringrazio il collegio per darmi l'opportunità di imparare questa nuova lingua: il pugliese #IlCollegio #ilcollegio5 h… - pprettymars : RT @SonoMagoMerlino: Ringrazio il collegio per darmi l'opportunità di imparare questa nuova lingua: il pugliese #IlCollegio #ilcollegio5 h… -