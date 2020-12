I dieci anni più importanti per il Pianeta

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un inviato speciale per il clima. È stata questa la prima scelta compiuta da Joe Biden, che ha incaricato l’ex segretario di Stato John Kerry di questo compito, simbolicamente molto importante. Un messaggio chiaro di inversione di marcia rispetto alle scelte di Trump, che aveva addirittura abbandonato gli accordi di Parigi del 2015, e sul quale si è giocata una parte della campagna elettorale americana, soprattutto quella rivolta ai giovani. Che sul clima non si possa più tornare indietro lo ripete in ogni occasione anche Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite: è cominciata la “decade of action”, abbiamo cioè solo 10per trasformare la scienza e l’ispirazione sul raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 in azione e soprattutto in una vera e propria trasformazione. E lo conferma anche l’Intergovernmental Panel on ...