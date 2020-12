Enel ed Eni insieme per lo sviluppo dell’idrogeno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Enel ed Eni stanno lavorando insieme per sviluppare progetti di idrogeno verde attraverso elettrolizzatori alimentati da energia rinnovabile. Gli elettrolizzatori saranno posizionati nelle vicinanze di due delle raffinerie Eni presso cui l’idrogeno verde possa rappresentare la migliore opzione di decarbonizzazione. Ciascuno dei due progetti pilota includerà un elettrolizzatore di circa 10 MW e si prevede che inizino a generare idrogeno verde entro il 2022-2023.Francesco Starace, Ad e direttore generale del Gruppo Enel, ha dichiarato: “Siamo interessati a esplorare con Eni il promettente settore dell’idrogeno verde. insieme, abbiamo identificato un paio di siti da cui iniziare con i primi progetti. Il sistema generale che abbiamo in mente funzionerà come un circuito chiuso in cui ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –ed Eni stanno lavorandoper sviluppare progetti di idrogeno verde attraverso elettrolizzatori alimentati da energia rinnovabile. Gli elettrolizzatori saranno posizionati nelle vicinanze di due delle raffinerie Eni presso cui l’idrogeno verde possa rappresentare la migliore opzione di decarbonizzazione. Ciascuno dei due progetti pilota includerà un elettrolizzatore di circa 10 MW e si prevede che inizino a generare idrogeno verde entro il 2022-2023.Francesco Starace, Ad e direttore generale del Gruppo, ha dichiarato: “Siamo interessati a esplorare con Eni il promettente settoreverde., abbiamo identificato un paio di siti da cui iniziare con i primi progetti. Il sistema generale che abbiamo in mente funzionerà come un circuito chiuso in cui ...

Hugo_S_H : RT @eni: La ricerca e lo sviluppo non si fermano, questa collaborazione con @EnelGroup rientra nella nostra più ampia strategia di #transiz… - stefanomeloni12 : RT @eni: La ricerca e lo sviluppo non si fermano, questa collaborazione con @EnelGroup rientra nella nostra più ampia strategia di #transiz… - orafinanza : Accordo tra Eni ed Enel sull’idrogeno verde Leggi l'articolo: - repubblica : Idrogeno verde, Enel ed Eni si alleano: primo impianto entro due anni - princigallomich : Enel ed Eni insieme per lo sviluppo dell’idrogeno -

Ultime Notizie dalla rete : Enel Eni HTTP/1.1 Server Too Busy