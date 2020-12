Dwayne Johnson e Tyrese Gibson: pace fatta per le star di Fast and Furious (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dwayne Johnson e Tyrese Gibson, star di Fast and Furious depongono l'ascia di guerra: a quanto pare la faida tra i due si sarebbe risolta dopo un lungo chiarimento. Fast and Furious è una saga che vede protagonisti personaggi molto legati al concetto di famiglia e che rispettano un codice etico e morale di assoluta fedeltà rivolta al gruppo di appartenenza. Nel corso degli anni, le faide tra personaggi fittizi e attori in carne ed ossa sono state numerose e, tra le ultime, ricordiamo quella tra Dwayne Johnson e Tyrese Gibson. Secondo quanto riportato da Cinema Blend, però, i due attori avrebbero fatto pace e avrebbero risolto, in tal modo, le ostilità ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020)dianddepongono l'ascia di guerra: a quanto pare la faida tra i due si sarebbe risolta dopo un lungo chiarimento.andè una saga che vede protagonisti personaggi molto legati al concetto di famiglia e che rispettano un codice etico e morale di assoluta fedeltà rivolta al gruppo di appartenenza. Nel corso degli anni, le faide tra personaggi fittizi e attori in carne ed ossa sono state numerose e, tra le ultime, ricordiamo quella tra. Secondo quanto riportato da Cinema Blend, però, i due attori avrebbero fattoe avrebbero risolto, in tal modo, le ostilità ...

