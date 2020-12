DayDreamer, cambia la programmazione: tutte le novità (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ottime notizie per tutti i fan di “DayDreamer – Le Ali del Sogno”, la soap turca che vede come protagonista i bellissimi Can Yaman e Demet Ozdemir. In questi mesi la serie tv ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo: tanti i fan club che sono nati ovunque per Can Yaman, che, tra l’altro, a gennaio tornerà in Italia DayDreamer, in prima serata e nel pomeriggio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ottime notizie per tutti i fan di “– Le Ali del Sogno”, la soap turca che vede come protagonista i bellissimi Can Yaman e Demet Ozdemir. In questi mesi la serie tv ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo: tanti i fan club che sono nati ovunque per Can Yaman, che, tra l’altro, a gennaio tornerà in Italia, in prima serata e nel pomeriggio Articolo completo: dal blog SoloDonna

Librimondadori : Un incontro al buio cambia per sempre il destino di Sanem e Can. Ma giochi di potere e bugie sembrano rovinare il l… - Daniela73648339 : RT @Le_Yamanine: ??Meno male che c è #DAYDREAMER ???? ... ti cambia la domenica ???? @canyaman1989 @dmtzdmr @QuiMediaset_it #Canale5 @FARKTRGT… - ADOVREHARRY : RT @Librimondadori: Un incontro al buio cambia per sempre il destino di Sanem e Can. Ma giochi di potere e bugie sembrano rovinare il loro… - Assuntaaiforne1 : RT @Le_Yamanine: ??Meno male che c è #DAYDREAMER ???? ... ti cambia la domenica ???? @canyaman1989 @dmtzdmr @QuiMediaset_it #Canale5 @FARKTRGT… - Luisaclavijoco1 : RT @Le_Yamanine: ??Meno male che c è #DAYDREAMER ???? ... ti cambia la domenica ???? @canyaman1989 @dmtzdmr @QuiMediaset_it #Canale5 @FARKTRGT… -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer cambia DayDreamer, cambia la programmazione: tutte le novità SoloDonna DayDreamer, cambia la programmazione: tutte le novità

Ottime notizie per tutti i fan di “DayDreamer – Le Ali del Sogno”, la soap turca che vede come protagonista i bellissimi Can Yaman e ...

Daydreamer anticipazioni: CAN ci ripensa, non lascia la Turchia. Ma YIGIT…

Non durerà a lungo in Can Divit (Can Yaman) l’idea di lasciare nuovamente la Turchia. Ad un anno dalla fine della storia con la sua “amata” Sanem Aydin (Demet Ozdemir), l’ormai ex pubblicitario sembre ...

Ottime notizie per tutti i fan di “DayDreamer – Le Ali del Sogno”, la soap turca che vede come protagonista i bellissimi Can Yaman e ...Non durerà a lungo in Can Divit (Can Yaman) l’idea di lasciare nuovamente la Turchia. Ad un anno dalla fine della storia con la sua “amata” Sanem Aydin (Demet Ozdemir), l’ormai ex pubblicitario sembre ...