Vaccini in Liguria | si parte il 15 gennaio

(Di martedì 1 dicembre 2020) Domenica 30 novembre sono aumentati i ricoveri per Covid, ma l'Rt resta sotto lo 0,8%. Genova fra le città con decessi sopra la media

ioesid : @OttoemezzoTW ma sapete di cosa state parlando? Avete idea di cosa vuol dire il 20% del Pil italiano? Insieme al Ve… - CosmaiLuca : #lestronzateditoti Toti dove sono finiti i vaccini antinfluenzali in Liguria???? - mindthekarma : @robersperanza la riclassificazione di #lombardia e #liguria è vergognosa. dati truccati e ospedali al collasso, in… - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: Liguria Vaccini antinfluenzali: saltano 50 mila dosi extra La doccia fredda è arrivata negli uffici di Alisa lunedì mat… - marcokanobelj : RT @Miti_Vigliero: Liguria Vaccini antinfluenzali: saltano 50 mila dosi extra La doccia fredda è arrivata negli uffici di Alisa lunedì mat… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Liguria

Il Secolo XIX

Contagi in lento calo ma decessi ancora troppo alti in Liguria dove il coronavirus continua a mietere vittime. Sette i decessi registrati nell’ultimo bollettino ufficiale della Regione Liguria mentre ...Le misure servono a mitigare, non a fermare, il Covid. Mantenendo mascherine e distanziamento si possono aprire anche impianti sciistici e ristoranti ...