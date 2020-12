Una lezione dalla Germania: i partiti contano ancora (Di martedì 1 dicembre 2020) Siamo proprio sicuri che oggi i partiti politici abbiano esaurito la loro funzione? Sono davvero soggetti del passato, superati da nuove forme di partecipazione e rappresentanza? Se mettiamo da parte l’Italia con il suo peculiare laboratorio e diamo uno sguardo intorno a noi, la risposta non è così certa. In Germania, nel giro di una settimana, si sono tenuti i congressi di due partiti molto diversi tra loro, i Verdi e l’AfD. Diverse le ideologie, diverse le modalità degli incontri - uno virtuale, l’altro in presenza fisica - diversi i risultati; analoga invece la forza della discussione, la passione per il confronto di idee e tesi, la voglia di trovarsi e di alimentare una dialettica anche vigorosa sulle cose da fare. Dagli schermi dei video i Verdi hanno discusso a fondo del loro posizionamento nello scenario politico tedesco a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Siamo proprio sicuri che oggi ipolitici abbiano esaurito la loro funzione? Sono davvero soggetti del passato, superati da nuove forme di partecipazione e rappresentanza? Se mettiamo da parte l’Italia con il suo peculiare laboratorio e diamo uno sguardo intorno a noi, la risposta non è così certa. In, nel giro di una settimana, si sono tenuti i congressi di duemolto diversi tra loro, i Verdi e l’AfD. Diverse le ideologie, diverse le modalità degli incontri - uno virtuale, l’altro in presenza fisica - diversi i risultati; analoga invece la forza della discussione, la passione per il confronto di idee e tesi, la voglia di trovarsi e di alimentare una dialettica anche vigorosa sulle cose da fare. Dagli schermi dei video i Verdi hanno discusso a fondo del loro posizionamento nello scenario politico tedesco a ...

Pubblicato per la prima volta sulla rivista Comunità di Adriano Olivetti, "Il dio che è fallito" di Ignazio Silone racconta la disillusione dell’autore per il sogno del socialismo reale, infrantosi co ...

SCUOLA ALL'APERTO "La scuola è solo un edificio deve restare aperto chiudendosi al mondo circostante? Per me no" ...

