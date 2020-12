Un 38enne accoltellato a morte in un casolare di Manfredonia: l’ipotesi che sia coinvolto un bambino di 7 anni (Di martedì 1 dicembre 2020) Coltellate alla testa al capo, troppo gravi per sopravvivere nonostante abbia avuto la forza di chiamare i soccorsi e sia arrivato vivo in ospedale. È morto così, Mario Renzulli, accoltellato in un casolare in località Macchia Rotondo nella campagne di Manfredonia, in provincia di Foggia. E la pista più calda battuta dagli investigatori dei carabinieri è quella che il delitto, maturato in ambito familiare, veda coinvolto un bambino di 7 anni. Dopo i primi accertamenti, infatti, la procura di Foggia guidata da Ludovico Vaccaro ha coinvolto la procura minorile di Bari. “Si tratta di un caso molto delicato”, ha detto il procuratore di Foggia. La vittima, 38 anni, volto già noto alle forze dell’ordine, dopo essere stata ferita ha chiamato il padre che lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Coltellate alla testa al capo, troppo gravi per sopravvivere nonostante abbia avuto la forza di chiamare i soccorsi e sia arrivato vivo in ospedale. È morto così, Mario Renzulli,in unin località Macchia Rotondo nella campagne di, in provincia di Foggia. E la pista più calda battuta dagli investigatori dei carabinieri è quella che il delitto, maturato in ambito familiare, vedaundi 7. Dopo i primi accertamenti, infatti, la procura di Foggia guidata da Ludovico Vaccaro hala procura minorile di Bari. “Si tratta di un caso molto delicato”, ha detto il procuratore di Foggia. La vittima, 38, volto già noto alle forze dell’ordine, dopo essere stata ferita ha chiamato il padre che lo ...

