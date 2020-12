Temptation Island, concorrente fa pesanti insinuazioni su un ingresso del Grande Fratello Vip: “questione di conoscenze” (Di martedì 1 dicembre 2020) Poco fa, vi abbiamo svelato l’identità dei 6 nuovi concorrenti che rimpingueranno il cast del Grande Fratello Vip. Tra di essi, un nome in particolare ha destato qualche dubbio nella ex concorrente di Temptation Island, Sofia Calesso. Quest’ultima aveva partecipato alla settima edizione del reality insieme al fidanzato Alessandro Medici e, intervistata da Deianira Marzano per Più Donna ha sollevato strane insinuazioni sull’ingresso di Carlotta Dell’Isola all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Come riportato anche da Isa&Chia, in questi termini si sarebbe espressa la Calesso: Come mai le è stata regalata tutta questa esposizione mediatica? Maria De Filippi mi sembra abbia detto una volta in trasmissione ... Leggi su trendit (Di martedì 1 dicembre 2020) Poco fa, vi abbiamo svelato l’identità dei 6 nuovi concorrenti che rimpingueranno il cast delVip. Tra di essi, un nome in particolare ha destato qualche dubbio nella exdi, Sofia Calesso. Quest’ultima aveva partecipato alla settima edizione del reality insieme al fidanzato Alessandro Medici e, intervistata da Deianira Marzano per Più Donna ha sollevato stranesull’di Carlotta Dell’Isola all’interno della casa delVip. Come riportato anche da Isa&Chia, in questi termini si sarebbe espressa la Calesso: Come mai le è stata regalata tutta questa esposizione mediatica? Maria De Filippi mi sembra abbia detto una volta in trasmissione ...

