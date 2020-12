Nintendo Switch si aggiorna al Firmware 11 0 0

(Di martedì 1 dicembre 2020) Oggi è giornata di novità e migliorie per le console, dopo l’mento delle Xbox Series è il turno dellacon il11.0.0. Scopriamo insieme le novità e migliorie introdotte. Nuovodaper laIl nuovointroduce quanto segue: Download automatico dei salvataggi dal Cloud Possibilità di controllare lo stato del proprio abbonamento dalla HOME Possibilità di sapere quali sono i giochi più giocati dagli amici Funzione che permette di trasferire video e screenshot dall’album ad uno smartphone o tablet 12 nuove icone dedicate ai 35 anni di Super Mario Bros Aggiunto il supporto per la lingua portoghese brasiliano Fix e ottimizzazioni varie per rendere il sistema più stabile e sicuro ...

