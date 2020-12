Moderna richiede l'ok. "Il vaccino è efficace al 100% sui casi severi" (Di martedì 1 dicembre 2020) Francesca Angeli Se Fda e Ema daranno il via libera la biotech pronta a distribuire 20 milioni di dosi in Usa Un antidoto in grado di imporre finalmente un'inversione di tendenza definitiva alla pandemia. È la soluzione che tutto il mondo aspetta e ora con l'annuncio di Moderna sembra più vicina. «Crediamo che il nostro vaccino fornirà un nuovo e potente strumento in grado di cambiare il corso di questa pandemia e di aiutare a prevenire malattie gravi, ospedalizzazioni e morti», a dirlo è Stephane Bancel, amministratore delegato della biotech americana che ieri ha avanzato la richiesta di autorizzazione «in emergenza» alle autorità Usa e l'approvazione condizionale dell'Agenzia europea per i medicinali, Ema, per il loro vaccino. Non solo. Moderna ha reso pubblica l'analisi primaria di efficacia dello ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) Francesca Angeli Se Fda e Ema daranno il via libera la biotech pronta a distribuire 20 milioni di dosi in Usa Un antidoto in grado di imporre finalmente un'inversione di tendenza definitiva alla pandemia. È la soluzione che tutto il mondo aspetta e ora con l'annuncio disembra più vicina. «Crediamo che il nostrofornirà un nuovo e potente strumento in grado di cambiare il corso di questa pandemia e di aiutare a prevenire malattie gravi, ospedalizzazioni e morti», a dirlo è Stephane Bancel, amministratore delegato della biotech americana che ieri ha avanzato la richiesta di autorizzazione «in emergenza» alle autorità Usa e l'approvazione condizionale dell'Agenzia europea per i medicinali, Ema, per il loro. Non solo.ha reso pubblica l'analisi primaria di efficacia dello ...

