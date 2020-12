“Ma non c’è…”. Diretta con grande assente in studio, al GF Vip. Se ne sono accorti in molti e ora è giallo (Di martedì 1 dicembre 2020) In onda ieri sera, lunedì 30 novembre, la 22esima puntata del grande Fratello Vip. Diretta che, come tutti noi sospettavamo già, è stata ricca di emozioni. Un enorme batticuore è stato quello di aver assistito al tanto atteso revival di Cristiano Malgioglio dentro la casa del GF Vip. Ma non solo zia Malgy, perché come accade sempre, sono andate in scena numerose diatribe, non ultima quella fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. E abbiamo fatto caso anche ad una agguerritissima Dayane Mello, agguerrita nonostante la sua Rosalinda non sia stata eliminata. In questo calderone però, qualcosa mancava, anzi… qualcuno! (Continua dopo le foto) Il comodino Enock Barwuah è stato eliminato e la De Blanck, dallo studio gli mandava già da inizio puntata delle dichiarazioni di amore: “Mi sono commossa per ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) In onda ieri sera, lunedì 30 novembre, la 22esima puntata delFratello Vip.che, come tutti noi sospettavamo già, è stata ricca di emozioni. Un enorme batticuore è stato quello di aver assistito al tanto atteso revival di Cristiano Malgioglio dentro la casa del GF Vip. Ma non solo zia Malgy, perché come accade sempre,andate in scena numerose diatribe, non ultima quella fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. E abbiamo fatto caso anche ad una agguerritissima Dayane Mello, agguerrita nonostante la sua Rosalinda non sia stata eliminata. In questo calderone però, qualcosa mancava, anzi… qualcuno! (Continua dopo le foto) Il comodino Enock Barwuah è stato eliminato e la De Blanck, dallogli mandava già da inizio puntata delle dichiarazioni di amore: “Micommossa per ...

borghi_claudio : Io più di così non so che fare. Quando scorrerà il sangue la mia testa sarà alta. Non è una consolazione ma la dign… - GassmanGassmann : Io non sono un super ricco, ma guadagno bene, sono una persona che da 37 anni lavora e guadagna bene. In questo dis… - borghi_claudio : COSA COSA COSA??? Domani Italia VOTI COSA? Un voto senza un voto del Parlamento??? Ma voi siete PAZZI. Finirete die… - lxilsi : RT @scrivodizain: che poi io mi sveglio anche bene ma basta avere a che fare 0.2 con il mondo e la gente che mi scazzo, cioè non è colpa mia - mirkonicolino : La #Juventus non pareggiava contro due neopromosse in #SerieA (Crotone e Benevento) da 16 anni. Successe anche nel… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma non Bruno Editore lancia Alex D'Alessandro e Luca Losco, Proteggiti Dalle Crisi Finanziarie: il Bestseller su come investire in tempi di crisi Fortune Italia