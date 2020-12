Libia | lo stallo dopo Tunisi Il punto di Ruvinetti

Leggi su formiche

(Di martedì 1 dicembre 2020) È innegabile che il dialogo diabbi avuto dei problemi. L’Onu pretendeva di consolidare attraverso quel meeting super sponsorizzato l’attuale cessate il fuoco, e di poter risolvere così (rapidamente) la stabilizzazione del paese. Ma in quel modo non è andata, e sebbene non possiamo non essere ottimisti riguardo l’attuale fase negozialeanni di guerra, permangono delle problematiche – forse frutto anche dell’insistenza con cui i funzionari delle Nazioni Unite hanno spinto per trovare una soluzione in fretta. La questione riguardo a Tripoli passa anche dal blitz politico-diplomatico organizzato per portare Agila Saleh, attuale presidente della Camera dei Rappresentanti, a presiedere il Consiglio presidenziale – l’organo onusiano di controllo sul governo Gna. Blitz abbinato, in quello che sembrava una sistemazione ad equilibrium delle forze ...