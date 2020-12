L’Egitto non collaborerà con l’Italia nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni (Di martedì 1 dicembre 2020) La procura di Roma processerà cinque membri dei servizi segreti egiziani per aver rapito, torturato e ucciso il ricercatore italiano, mentre quella del Cairo solo i rapinatori che rubarono i suoi effetti personali Leggi su ilpost (Di martedì 1 dicembre 2020) La procura di Roma processerà cinque membri dei servizi segreti egiziani per aver rapito, torturato e ucciso il ricercatore italiano, mentre quella del Cairo solo i rapinatori che rubarono i suoi effetti personali

ilpost : L’Egitto non collaborerà con l’Italia nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - bellodari0 : #veritapergiulioregeni L'Egitto non collaborerà con l'Italia nel processo sull'omicidio di Giulio Regeni - Il Post - mcdannolove : RT @ilpost: L’Egitto non collaborerà con l’Italia nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - PePPeS_10 : RT @ilpost: L’Egitto non collaborerà con l’Italia nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - gemin_steven98 : RT @ilpost: L’Egitto non collaborerà con l’Italia nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni -

Ultime Notizie dalla rete : L’Egitto non Al Zawahiri di Al Qaeda morto per un attacco d'asma Corriere della Sera