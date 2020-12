Jennifer Lawrence: incendio devastante, fattoria di famiglia in ceneri (Di martedì 1 dicembre 2020) Un incendio infernale ha quasi interamente distrutto la fattoria di famiglia di Jennifer Lawrence, lo scorso venerdi’ notte. Il luogo si trova in Kentucky e ospita un campeggio estivo per bambini chiamato Camp Hi-Ho, nonché spazi abitativi e lavorativi adibiti all’uso dei familiari dell’attrice, eroina della serie The Hunger Games. Un ufficio, un appartamento, un maneggio, una parete da arrampicata, un centro di attività artistiche e un’infermeria sono stati divorati dalle fiamme. Il fuoco, visibile nel raggio di chilometri, ha richiesto l’intervento di quasi 30 pompieri, e ridotto lo stabilimento in cenere. Complice, purtroppo, la sfortunata posizione geografica della fattoria, che essendo isolata nella campagna non ha accesso a risorse d’acqua sufficienti per placare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Uninfernale ha quasi interamente distrutto ladidi, lo scorso venerdi’ notte. Il luogo si trova in Kentucky e ospita un campeggio estivo per bambini chiamato Camp Hi-Ho, nonché spazi abitativi e lavorativi adibiti all’uso dei familiari dell’attrice, eroina della serie The Hunger Games. Un ufficio, un appartamento, un maneggio, una parete da arrampicata, un centro di attività artistiche e un’infermeria sono stati divorati dalle fiamme. Il fuoco, visibile nel raggio di chilometri, ha richiesto l’intervento di quasi 30 pompieri, e ridotto lo stabilimento in cenere. Complice, purtroppo, la sfortunata posizione geografica della, che essendo isolata nella campagna non ha accesso a risorse d’acqua sufficienti per placare ...

