Hamilton positivo al Covid: salterà il GP a Sakhir – Video (Di martedì 1 dicembre 2020) Hamilton positivo al Covid: il campione salterà il Gran Premio a Sakhir. Ad annunciarlo è la Mercedes, Video. Lewis Hamilto, campione del mondo di Formula 1, salterà il Gran Premio a Sakhir essemdo risultato positivo al Covid. Ad annunciarlo è la Mercedes che, tuttavia, non ha ancora svelato il nome del pilota che prenderà il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 1 dicembre 2020)al: il campioneil Gran Premio a. Ad annunciarlo è la Mercedes,. Lewis Hamilto, campione del mondo di Formula 1,il Gran Premio aessemdo risultatoal. Ad annunciarlo è la Mercedes che, tuttavia, non ha ancora svelato il nome del pilota che prenderà il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

rtl1025 : ?? Il campione del mondo di Formula Uno #Lewis #Hamilton è risultato positivo al test per il #COVID19. Salterà per q… - repubblica : F1: Lewis Hamilton positivo al coronavirus [aggiornamento delle 08:45] - SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 @LewisHamilton positivo al #Covid19, non parteciperà al #SakhirGP #SkyMotori #F1 - etaret42885176 : RT @mariuccio099: #hamilton positivo al virus e domenica scorsa ha salutato tutta la squadra e parlato con Max senza mascherina. Bisogna ri… - 100x100Napoli : Il pilota inglese positivo dopo il GP del #Bahrain -