Giulia Salemi in lacrime e stufa parla di Elisabetta:” Sto zitta per rispetto” (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo la puntata di ieri e il duro scontro con Elisabetta, Giulia Salemi in lacrime e stufa si è sfogata nel riguardo della situazione che si è venuta a creare con l’ex di Briatore. La vicinanza con alcuni gieffini della Casa hanno fatto in modo che l’influencer si potesse calmare e parlare con sincerità di quello che più le preme. L’astio tra la Salemi e la Gregoraci sembra proprio non avere una fine, visto anche i nuovi video che abbiamo visto in diretta. Alfonso Signorini ha cercato di capire quale sia l’effettiva verità, ma ad oggi la situazione sembra essere solo peggiorata e se i toni non si sono alzati in puntata, lo stress accumulato ha trovato uno sfogo solo dopo. Giulia Salemi in lacrime e ... Leggi su giornal (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo la puntata di ieri e il duro scontro coninsi è sfogata nel riguardo della situazione che si è venuta a creare con l’ex di Briatore. La vicinanza con alcuni gieffini della Casa hanno fatto in modo che l’influencer si potesse calmare ere con sincerità di quello che più le preme. L’astio tra lae la Gregoraci sembra proprio non avere una fine, visto anche i nuovi video che abbiamo visto in diretta. Alfonso Signorini ha cercato di capire quale sia l’effettiva verità, ma ad oggi la situazione sembra essere solo peggiorata e se i toni non si sono alzati in puntata, lo stress accumulato ha trovato uno sfogo solo dopo.ine ...

