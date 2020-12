GFVIP, l’annuncio di Signorini sconvolge i vipponi (Di martedì 1 dicembre 2020) Puntata ricca di sorprese quella andata in onda ieri del GFVIP. I vipponi, come ogni diretta, sono stati scossi da alcune notizie rese da Alfonso Signorini, che li ha messi al corrente di alcuni eventi successi in questi giorni. In primis il direttore di Chi ha parlato a lungo con i vari concorrenti rimasti in gara cercando di persuaderli a rimanere fino a febbraio, poi ha comunicato che torneranno in onda anche il venerdì sera a conferma che il programma sta avendo un successo inaspettato. Momento clou della serata l’eliminazione di Enock, che negli ultimi giorni aveva dato segnali di stanchezza. Il fratello di Balotelli non aveva infatti nessuna intenzione di rimanere nella casa fino alla fine, era pronto ad uscire e tornare dai suoi cari ed evidentemente il pubblico lo ha accontentato. Le prime parole di Enock hanno confermato ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Puntata ricca di sorprese quella andata in onda ieri del. I, come ogni diretta, sono stati scossi da alcune notizie rese da Alfonso, che li ha messi al corrente di alcuni eventi successi in questi giorni. In primis il direttore di Chi ha parlato a lungo con i vari concorrenti rimasti in gara cercando di persuaderli a rimanere fino a febbraio, poi ha comunicato che torneranno in onda anche il venerdì sera a conferma che il programma sta avendo un successo inaspettato. Momento clou della serata l’eliminazione di Enock, che negli ultimi giorni aveva dato segnali di stanchezza. Il fratello di Balotelli non aveva infatti nessuna intenzione di rimanere nella casa fino alla fine, era pronto ad uscire e tornare dai suoi cari ed evidentemente il pubblico lo ha accontentato. Le prime parole di Enock hanno confermato ...

