Fisco, Gualtieri: soddisfatti per accordo Ecofin su direttiva Dac7 (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – "soddisfatti per l'accordo Ecofin sulla direttiva Dac7". È quanto ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in un post su Twitter: "Più scambio di informazioni e trasparenza sui redditi prodotti con l'intermediazione delle piattaforme digitali e più cooperazione tra autorità fiscali europee. Un importante passo avanti contro evasione ed elusione fiscale". La riunione dei ministri dell'Economia dell'Area Euro ha infatti dato il via libera alle proposta di direttiva della Commissione europea in merito allo scambio informazioni di carattere fiscale all'interno dell'Eurozona. La nuova direttiva sulla cooperazione amministrativa rafforza le regole di trasparenza fiscale dell'Ue, estendendo le procedure di scambio automatico ...

