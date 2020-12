Diana Del Bufalo, al web non sfugge il particolare: cosa le è successo? (Di martedì 1 dicembre 2020) Diana Del Bufalo backstage social, l’attrice su Instagram ci regala qualche momento del dietro le quinte ma tutti notano qualcosa di diverso. E’ sul set della nuova stagione di Che Dio ci Aiuti e anche oggi è tornata a mostrare a tutto il pubblico social qualche piccolo momento particolare che insieme a tutto il cast vive giorno dopo giorno, in attesa di ritrovarla in onda su Rai Uno. La donna che ha da poco chiuso la sua relazione con Edoardo, il fratello di Guendalina Tavassi è al momento single, almeno ufficialmente e tra un set e una diretta Instagram continua a dedicarsi al suo lavoro e all’affetto della sua famiglia. Detto questo, a tutti i follower non è sfuggito un particolare della sua ultima foto caricata proprio nelle storie di Instagram in cui la giovane si mostra ... Leggi su chenews (Di martedì 1 dicembre 2020)Delbackstage social, l’attrice su Instagram ci regala qualche momento del dietro le quinte ma tutti notano qualdi diverso. E’ sul set della nuova stagione di Che Dio ci Aiuti e anche oggi è tornata a mostrare a tutto il pubblico social qualche piccolo momentoche insieme a tutto il cast vive giorno dopo giorno, in attesa di ritrovarla in onda su Rai Uno. La donna che ha da poco chiuso la sua relazione con Edoardo, il fratello di Guendalina Tavassi è al momento single, almeno ufficialmente e tra un set e una diretta Instagram continua a dedicarsi al suo lavoro e all’affetto della sua famiglia. Detto questo, a tutti i follower non è sfuggito undella sua ultima foto caricata proprio nelle storie di Instagram in cui la giovane si mostra ...

NetflixIT : Un po’ di titoli che potresti guardare per farti una cultura sulla famiglia reale dopo aver visto The Crown: Dian… - shittybix : RT @NetflixIT: Un po’ di titoli che potresti guardare per farti una cultura sulla famiglia reale dopo aver visto The Crown: Diana in her… - FSKaste : RT @Lorenzo_L14: l’HIV negli anni ‘80-‘90 decimò la popolazione mondiale, creando il cosiddetto ‘stigma’ attorno ai malati o sospetti tali.… - ohwlarry : RT @NetflixIT: Un po’ di titoli che potresti guardare per farti una cultura sulla famiglia reale dopo aver visto The Crown: Diana in her… - hznll28 : RT @NetflixIT: Un po’ di titoli che potresti guardare per farti una cultura sulla famiglia reale dopo aver visto The Crown: Diana in her… -

Ultime Notizie dalla rete : Diana Del HTTP/1.1 Server Too Busy