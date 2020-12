Covid-19, un nuovo test rileva possibili danni ai polmoni fino a tre mesi dall’infezione (Di martedì 1 dicembre 2020) Guarire dal Covid-19 non è un percorso semplice, poiché contrarre il virus in maniera sintomatica può comportare conseguenze – soprattutto a livello polmonare – anche a distanza di mesi e non soltanto in pazienti ricoverati e sottoposti a terapia. Lo conferma a tutti gli effetti uno studio su 10 pazienti condotto dai ricercatori dell’Università di Oxford che ha utilizzato una nuova tecnica di scansione per identificare a livello polmonare danni non rilevati dalle scansioni convenzionali.L’indagine si è avvalsa dell’impiego di un gas chiamato Xenon che viene inalato dai pazienti sottoposti a risonanza magnetica, al fine di mettere in evidenza immagini di possibili danni ai polmoni. La tecnica Xenon ha ottenuto grande consenso da parte degli esperti, poiché un test capace di individuare danni a lungo termine farebbe un’enorme differenza per i pazienti Covid. Leggi su vanityfair (Di martedì 1 dicembre 2020) Guarire dal Covid-19 non è un percorso semplice, poiché contrarre il virus in maniera sintomatica può comportare conseguenze – soprattutto a livello polmonare – anche a distanza di mesi e non soltanto in pazienti ricoverati e sottoposti a terapia. Lo conferma a tutti gli effetti uno studio su 10 pazienti condotto dai ricercatori dell’Università di Oxford che ha utilizzato una nuova tecnica di scansione per identificare a livello polmonare danni non rilevati dalle scansioni convenzionali.L’indagine si è avvalsa dell’impiego di un gas chiamato Xenon che viene inalato dai pazienti sottoposti a risonanza magnetica, al fine di mettere in evidenza immagini di possibili danni ai polmoni. La tecnica Xenon ha ottenuto grande consenso da parte degli esperti, poiché un test capace di individuare danni a lungo termine farebbe un’enorme differenza per i pazienti Covid.

NicolaPorro : Tutti i programmi Tv a stigmatizzare gli italiani che vanno a fare compere. Come se fossero dei pericolosi criminal… - La7tv : #lariachetira Covid, Nino #Cartabellotta (GIMBE): 'Le scene di ieri ci hanno fatto capire che gli italiani hanno bi… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @antondepierro: Revocata la #zonarossa e di nuovo #assembramenti a #Milano e #Torino.Queste capre imbecilli,da tenere in gabbia,provoche… - vocealta_it : ???????? #Covid - #Natale, il nuovo #Dpcm del 4 dicembre seguirà la via cautelativa -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo HTTP/1.1 Server Too Busy