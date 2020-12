"Vorrei scendere in piazza e protestare con gli studenti", dice Miozzo (Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - "Ho la posta elettronica invasa da messaggi di genitori che mi raccontano le difficoltà e i drammi dei loro figli. Non ci rendiamo conto che la nostra incapacità di trovare soluzioni al problema della scuola sta aiutando a costruire una generazione di ragazzi fragili ed insicuri". E' l'analisi fatta da Agostino Miozzo, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in un'intervista a La Stampa. Per quel che riguarda il ritorno a scuola degli studenti, il responsabile del Cts afferma di non esprimere "un pensiero personale ma quello del coordinatore del Cts che riflette il pensiero di tutti i colleghi del comitato e della comunità scientifica internazionale" e che è questo: "Il diritto alla scuola dovrebbe essere un imperativo nel nostro Paese ma constatiamo ancora ritardi nell'organizzazione dei trasporti, nello scaglionamento degli orari ... Leggi su agi (Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - "Ho la posta elettronica invasa da messaggi di genitori che mi raccontano le difficoltà e i drammi dei loro figli. Non ci rendiamo conto che la nostra incapacità di trovare soluzioni al problema della scuola sta aiutando a costruire una generazione di ragazzi fragili ed insicuri". E' l'analisi fatta da Agostino, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in un'intervista a La Stampa. Per quel che riguarda il ritorno a scuola degli, il responsabile del Cts afferma di non esprimere "un pensiero personale ma quello del coordinatore del Cts che riflette il pensiero di tutti i colleghi del comitato e della comunità scientifica internazionale" e che è questo: "Il diritto alla scuola dovrebbe essere un imperativo nel nostro Paese ma constatiamo ancora ritardi nell'organizzazione dei trasporti, nello scaglionamento degli orari ...

